La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra cuatro ciudadanos que se desempeñaron como jurados de votación en Barranquilla, tras detectar presuntas irregularidades en la entrega de resultados durante las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo de 2026.

De acuerdo con el ente de control, los hechos se habrían presentado en la zona 11, puesto 3, mesa 11 del distrito de Barranquilla, durante las votaciones para Senado de la República de Colombia y Cámara de Representantes.

Asimismo, la investigación será adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, que examinará la actuación de Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas. Según el organismo, durante el proceso de conteo de votos se habrían presentado inconsistencias en los registros.

En el caso de la elección al Senado, al revisar los formularios electorales se evidenció que en el E-11 aparecían habilitados para votar 183 ciudadanos. No obstante, en el formulario E-14 se registraron 290 sufragantes, lo que generó una diferencia de 107 votos que, según la normativa, debían ser incinerados.

Una situación similar se habría presentado en la elección a la Cámara de Representantes. Allí, el formulario E-11 también reportaba 183 ciudadanos habilitados para votar, pero en el E-14 quedaron consignados 395 votantes. Esta discrepancia produjo una diferencia de 212 votos que igualmente debieron ser incinerados.

Finalmente, ante estas presuntas irregularidades, el Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas documentales para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos investigados.