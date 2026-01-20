Consternados están los habitantes del municipio de Tiquisio, Sur de Bolívar, con la muerte de una mujer de 29 años y sus tres hijos menores de edad.

A los cuatro los hallaron sin vida al mediodía de este martes 20 de enero en el interior de la casa que habitaban en el barrio El Silencio.

Los moradores de esta zona al ver que nadie salía de la casa fueron a llamarlos y en virtud de que no respondían decidieron derribar la puerta y al ingresar al inmueble se encontraron con la imagen de tragedia: en una misma habitación yacían, sin vida, los cuatro miembros de la familia. La madre de familia y la niña menor estaban acostadas en la cama mientras que los otros dos menores (hombre y mujer) estaban tendidos en el piso.

La Policía Nacional tiene como primera hipótesis de estas muertes la inhalación de gases, al parecer los que emana una planta eléctrica (monóxido de carbono) dado que en el pueblo el suministro de energía no es constante.

“Desde el día lunes 19 de enero del año en curso el municipio se encontraba sin servicio de fluido eléctrico, motivo por el cual las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica para suministrar energía a la vivienda, la cual fue encendida dentro de la misma residencia”, reporta la Policía que a su vez ya reconoció a las víctimas.

Se trata de Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, de 29 años, nativa de Cartagena del Chairá, y sus hijos Íngrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez, de 13, 10 y 6 años, respectivamente. Los menores eran nativos de Tiquisio.

Neil Cantillo Núñez, alcalde de Tiquisio, confirmó que hay consternación en el municipio por lo ocurrido.