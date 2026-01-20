Una docena de familias que habita el corregimiento Méjico, en el municipio de San Jacinto del Cauca, Bolívar, y que se vieron afectadas por las obras de ampliación del Canal de La Esperanza, fueron reparadas económicamente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastres (Ungrd).

Dichas obras permitieron incrementar en más del 20 % la capacidad hidráulica del canal. Ahora puede transportar hasta 300 metros cúbicos por segundo adicionales durante eventos de creciente del río Cauca. Las mediciones indican que aproximadamente el 60 % del caudal del río Cauca es conducido por el Canal de La Esperanza, mientras que el resto se dirige hacia el boquete de Cara ’e gato.

De acuerdo con lo reportado por la entidad, la transferencia económica directa que realizaron a cada familia fue por más de 202 millones de pesos como un reconocimiento a los impactos sociales y económicos generados sobre sus actividades productivas.

“La compensación reconoce afectaciones sobre labores agrícolas y de subsistencia desarrolladas en aproximadamente 117 hectáreas del área intervenida, identificadas mediante un proceso técnico de caracterización”, dijo la Ungrd a través de un comunicado de prensa.

Deja en claro que “la transferencia económica no corresponde a compra de predios, dado que los terrenos intervenidos son de carácter público, sino al reconocimiento de impactos derivados de la ejecución de la obra ejecutada para regular el caudal del río Cauca en la Mojana y reducir las afectaciones a comunidades rurales expuestas a fenómenos naturales”.

La alcaldía de San Jacinto del Cauca acompañó este proceso que desarrollaron en el marco de la declaratoria de calamidad pública municipal.

Oswaldo Pupo, líder de San Jacinto del Cauca, sostuvo que la compensación “es muy bien merecida porque estos campesinos habían perdido en buena parte los terrenos que por años han estado ocupando. Era una deuda de la Ungrd con ellos, como la sigue teniendo con otras familias que también cedieron terreno para las obras de contención de Cara e’ gato que quedaron sin terminar”.