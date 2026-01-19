En el marco de las festividades en honor a la Virgen de La Candelaria la Alcaldía de Cartagena le dará apertura a la vía Loma Fresca - La Popa que está siendo pavimentada.

Lea también: Petro ordena recuperar predio de la regasificadora de Spec por presunto monopolio

El tramo vial que inicia en Santa Rita y que permite el acceso al convento será entregado el sábado 24 de enero.

Así lo anunció el alcalde Dumek Turbay Paz en una visita a las obras que tienen una semana se ejecución y que ya registran un buen avance.

El mandatario reconoció que lo tomó por sorpresa la rapidez de la intervención, pues con apenas ocho días de haber iniciado ya tiene un 55 % de avance.

Lea también: Armada de Colombia incautó pesca ilegal en San Andrés: capturados 12 hondureños

Alcaldía de Cartagena

“Nuevamente esta es la muestra de nuestra frase, ¡Ni maqueta, ni carreta, realidades! Y es así, en tiempo récord, hemos construido y pavimentado en un 55 % la nueva vía hacia el convento de la popa”, dijo el mandatario.

La obra estratégica responde a una necesidad histórica de la ciudad: hoy, el cerro de La Popa cuenta con una sola ruta de subida, en el sector El Toril, lo que genera congestión, riesgos operativos y limitaciones para residentes, turistas y servicios.

Las comunidades de Torices, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre y Loma Fresca podrán gozar de una nueva vía, asfaltada, demarcada y señalizada y, por supuesto, el turismo nacional e internacional tendrá una nueva vía de acceso hacia el convento de La Popa, lo cual facilitará su llegada desde el aeropuerto Rafael Núñez.

Lea también: Asesinan a ‘Corosito’ tras una riña en Simón Bolívar: departía con el señalado agresor

El tramo intervenido comprende 680 metros lineales de la calle 62 en Loma Fresca, con empalme directo a la curva final de la vía actual de subida al cerro. A partir de ese punto, el acceso al convento se completa con un recorrido inferior a 200 metros por una trocha ya existente y que poco se conoce en Cartagena. La intervención se realizará en concreto asfáltico.

La apertura de la vía se dará con una misa solemne en honor a la Virgen de La Candelaria.