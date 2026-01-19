Una acalorada discusión entre un grupo de hombres que ingerían bebidas alcohólicas dejó como saldo un hombre muerto a bala. El hecho se registró en horas de la madrugada de este lunes 19 de enero en el barrio Simón Bolívar, localidad Suroriente de Barranquilla.

Leer más: Asesinan a oftalmólogo delante de su hijo durante intento de robo en el barrio El Carmen

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Breiler Dwin Villa Guerrero alias Corosito, de 41 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, la víctima se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes en plena vía pública con unas personas.

Al parecer, de un momento a otro, este sostiene una discusión con uno de los sujetos ahí presentes. Sin mediar palabra, el sujeto con el que discute esgrimió un arma de fuego y le propinó varios disparos, dejándolo tendido sobre la silla en la que estaba sentado, sitio en el que acabó falleciendo.

Según el testimonio de los moradores del sector, en el lugar donde ocurrieron los hechos se encontraba abierto un establecimiento de razón social llamado ‘Estanco 5 Estrellas’, mismo en el que se estaba llevando a cabo un evento de picó.

Familiares de ‘Corosito’ informaron que el occiso se dedicaba ocasionalmente al mototaxismo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla delegó un equipo de investigadores de la SIJÍN para esclarecer los móviles del homicidio y la identidad del agresor con el objetivo de lograr su captura.