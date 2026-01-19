Un lamentable hecho de violencia se registró este domingo hacia la 1:45 de la tarde en el barrio El Carmen, donde perdió la vida Carlos Enrique Rojas Ávila, de 53 años de edad, en medio de un presunto intento de hurto.

Lea más: Alias El Nene es capturado en Soledad por hurto calificado agravado

Según las autoridades, la víctima se encontraba en la cancha del barrio El Carmen acompañando a su hijo a un evento deportivo que se desarrollaba en el lugar, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta.

Asimismo, de acuerdo con el reporte, el parrillero descendió del vehículo y abordó a Rojas Ávila con el fin de hurtarle sus objetos personales.

Durante el forcejeo, y ante la resistencia de la víctima, el agresor le disparó, causándole heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

Familiares de la víctima manifestaron que Carlos Enrique era oftalmólogo de profesión y propietario de varios locales de óptica ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

Ver más: Ejército investiga enfrentamiento entre soldados del batallón de Malambo

Por otro lado, las autoridades informaron que los objetos hurtados fueron una cadena de oro tipo Gucci y un teléfono celular Samsung Galaxy S23 Ultra.

De manera preliminar, se conoció que los responsables habrían huido en un vehículo Chevrolet Optra color azul, de placas CMM-520, aunque testigos del sector señalaron que inicialmente los agresores llegaron al lugar en una motocicleta Pulsar color negro.

El caso fue asumido por unidades de la Sijin, que adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Lea también: Motociclista murió tras grave accidente de tránsito en Malambo