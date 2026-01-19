La Policía de Barranquilla capturó en Soledad un hombre de 34 años, conocido como alias ‘El Nene’, mediante orden judicial por el delito de hurto calificado agravado.

Según las autoridades, la detención se produjo mientras las unidades policiales realizaban planes de registro y solicitud de antecedentes. Tras identificar al sospechoso y verificar su situación judicial, se hizo efectiva la orden en su contra.

Asimismo, indicaron que el capturado tiene un amplio historial delictivo, con 10 anotaciones por hurto, abuso de confianza, porte ilegal de armas de fuego, homicidio, fuga de presos, receptación y uso de documento falso, lo que refleja su conducta reincidente.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este resultado es fruto del trabajo constante y articulado de las unidades policiales, y reiteró el compromiso de continuar “ejecutando este tipo de acciones operativas de manera permanente, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos”.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la comunidad para denunciar hechos delictivos o actividades sospechosas a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.

