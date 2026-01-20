De manera violenta dos individuos desconocidos llegaron hasta la vivienda de Liliana Patricia Gutiérrez Flórez, de 44 años, en la manzana G casa 7 del barrio Villa Lucy, en el municipio de San Martín. Uno de ellos se quedó en la motocicleta en la que se desplazaban, mientras que el parrillero ingresó y le propinó a esta mujer dos impactos de arma de fuego que la dejaron muerta en la sala.

Leer también: Personeros del Cesar exigen acciones urgentes por crisis en Nueva EPS

El crimen sucedió la noche del pasado lunes, generando gran conmoción y temor en los familiares de la víctima, quienes no encuentran explicación a los hechos, puesto que Liliana Patricia era una mujer trabajadora y además voluntaria de la Defensa Civil de Santander.

La Policía Nacional indicó que los familiares de la occisa y la comunidad les dieron aviso, indicando que los asesinos actuaron sin mediar palabras. “La inspección técnica del cadáver fue adelantada por personal del CTI de la Fiscalía”, indicaron las autoridades. Por ahora los móviles y autores son materia de investigación sin descartar ninguna hipótesis.

Ante este hecho, la dirección seccional de Santander de la Defensa Civil Colombiana, manifestó que junto con los funcionarios y voluntarios de la Seccional Santander, “lamentan profundamente el fallecimiento de nuestra voluntaria Liliana Patricia Gutiérrez Flórez, integrante de la Junta Ciudad Bonita de Bucaramanga. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros voluntarios. Elevamos una oración por su eterno descanso y por fortaleza y consuelo para sus seres queridos en este difícil momento”.

Importante: Valledupar dio inicio al nuevo año escolar con más de 74.000 estudiantes