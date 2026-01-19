En Valledupar los estudiantes de colegios de primaria y bachillerato iniciaron el nuevo año escolar, donde más de 74.000 alumnos, tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos y avanzar en su formación académica.

El acto protocolario se llevó a cabo en la Institución Educativa Milciades Cantillo Costa, donde las autoridades y funcionarios de esta área les dieron la bienvenida a los estudiantes.

La secretaria de Educación Municipal, Karol Lobo Cardona, en compañía de la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Gestión Social y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, indicó que, de manera articulada, desde la Alcaldía Municipal trabajan para fortalecer todas las políticas institucionales que permiten fortalecer cada uno de los procesos para los educandos.

Javier Ramírez Molina, rector de la Institución Educativa Milciades Cantillo Costa, compartió un mensaje de motivación y esperanza. “Nos complace y enorgullece este año, que estará lleno de muchos éxitos y honores”, expresó.

Así mismo, el mayor Pedro Pinzón, del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, orientó su mensaje enfatizando la necesidad de asumir buenos comportamientos que contribuyan a una mejor calidad de vida y al fortalecimiento de entornos educativos, sanos y seguros.

Los 47 establecimientos educativos de la capital del Cesar, con sus 62 sedes urbanas y 121 sedes rurales, cuentan con las condiciones necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes del municipio, quienes, durante 40 semanas de trabajo escolar, distribuidas en dos periodos semestrales, adelantarán sus estudios.

En el inicio de clases también participaron de manera activa organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración Colombia.