A las afueras de la morgue de Medicina Legal se reunieron los familiares de Breiner Jesús Bastidas Manjarres, de 19 años, quien murió producto de un impacto de arma de fuego en el abdomen, propinado, en medio de una confrontación con la Policía Nacional, en la calle 18 bis, con carrera 30, del barrio Manantial de Valledupar.

Los seres queridos de este joven que pertenecía a la comunidad LGTBIQ+, además de esperar que le hicieran la entrega del cuerpo también pidieron a través de los medios de comunicación que la muerte no quede en la impunidad.

Es de indicar que los hechos se registraron el pasado domingo en horas de la tarde, cuando unidades de la Policía Nacional, realizaban procedimiento de registro y control en el sector. Al observar a varias personas en actitud sospechosa, al parecer, los uniformados intentaron controlar la situación, pero habrían sido recibidos a piedras.

“Por lo que uno de los funcionarios, con el fin de defenderse del ataque y en medio de un forcejeo, acciono su arma de dotación, impactando a la víctima a la altura del abdomen”, indicó la Policía Nacional.

Asimismo se estableció que al momento de los hechos todo se tornó en confusión y alteración del orden público. Algunos de los habitantes indicaron que están cansados de la presencia de consumidores de estupefacientes en los alrededores del parque y por ello se vieron en la necesidad de llamar a la Policía.

También la Policía indicó que tras controlar la situación fue capturado Javier Alberto Marzan Castro, por el delito de violencia contras servidor público. Esta persona registra anotaciones judiciales como indiciado en injuria por vías de hechos, en 2025. Hurto en menor cuantía, en 2022 y violencia contra servidor públicos, 2020.

“Este capturado era acompañante que ataco a piedras a la patrulla policial y es judicializado por el delito de violencia contra servidor público. La víctima y el capturado, según informaciones recolectadas, al parecer, pertenecerían a la comunidad LGTBIQ+”, explicó la Policía Metropolitana de Valledupar.

Por su parte, Juan Manjarres, abuelo del fallecido Breiner Jesús Bastidas Manjarres, señaló que según la comunidad, los policías llegaron realizando disparos.

“Nunca tuvo problemas de nada, la Policía quiso matarlo, él no ha tirado piedra, el que la tiró fue el otro muchacho, pero la ley hace lo que quiere y los videos ellos ya los tienen. Estos hechos tienen que aclararse y que haya justicia. El capturado era amigo de mi nieto, gay como él también. A mi nieto lo recuerdo como un pelao normal, no quiso coger la casa, se iba a ir para La Loma, y luego sus hermanos se lo iban a llevar para Brasil”, indicó Juan Manjarres.