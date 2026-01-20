Mientras gran parte de la ciudadanía dormía, sicarios asesinaron a un hombre en el perímetro urbano de Riohacha. Acción que se convirtió en la segunda perpetrada en pocas horas en la capital del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima fue identificada como Arnulfo Smith Mieles Mejía, de 25 años, natural de Barrancabermeja, Santander, quien se dedicaba al oficio de reciclador.

El homicidio se registró en la madrugada de este martes, en la calle 81 con carrera 7, del barrio Las Marías, en la Comuna 10 del Distrito.

Según la información preliminar, Mieles Mejía fue sorprendido en plena vía pública por sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos que le causaron la muerte en el acto. Los pistoleros, tras cumplir su ‘trabajo’, huyeron con rumbo desconocido.

La situación fue alertada por la comunidad tras el sonido de las detonaciones, por lo que patrullas de la Policía llegaron para acordonar la escena.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección judicial.

Finalmente, los investigadores iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del homicidio, en conjunto con agentes de la Sijín y Sipol de la Policía.