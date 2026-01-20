La transformación vial en los barrios de Cartagena avanza con hechos concretos. En La Candelaria, la Calle de los Niños ya alcanza un 85% de avance físico general y en las últimas horas ya tuvo el empalme directo con la Avenida Pedro Romero, una de las arterias viales más importantes de la Heroica.

La obra contempla una intervención total de 816 metros lineales, de los cuales ya han ejecutado los tramos principales que suman más del 90% de la vía.

En la actualidad los trabajos se concentran en la construcción de andenes, bocacalles y en el tramo comprendido entre el sector conocido como la Esquina caliente y la Vía Perimetral, lo que permitirá completar el circuito vial y garantizar condiciones integrales de movilidad y seguridad para peatones y conductores.

Para los habitantes de La Candelaria, este proyecto representa el fin de años de dificultades por el mal estado de la vía, el polvo, el barro en temporada de lluvias y las limitaciones para el acceso a sus viviendas.

En paralelo el programa Vías para la Felicidad también ejecuta en este barrio la intervención de la calle 32C, entre la carrera 35 y el puente Caño San Pablo, obra que registra avance superior al 70%.