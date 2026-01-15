La Fiscalía informó este jueves en un comunicado que fue imputada la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado en razón por la cuantía.

“El 10 de julio de 2013, mientras se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla, libró mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado. Decisión manifiestamente contraria a la ley en cuanto desconoció las pruebas y normas que demostraban que las mesadas que sustentaban su determinación habían sido pagadas de manera completa y oportuna”, se lee.

Agrega el ente acusador que con esta actuación la funcionaria supuestamente incrementó injustificadamente el valor inicial de 571 millones de pesos que ella misma al parecer liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al reconocer rubros desembolsados con anterioridad por el Instituto de Seguro Social, ISS, y adicionar intereses moratorios e indexación.

“Lo anterior, pese a que el Tribunal Superior de Barranquilla advirtió de manera expresa que el crédito debía fijarse en ‘cero’ porque las obligaciones pensionales estaban cubiertas en su totalidad”, agrega el reporte.

Por ello, para el organismo de investigación penal la funcionaria judicial presuntamente favoreció al accionante al permitir que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ISS pagó a tiempo: una situación que al parecer generó un detrimento patrimonial para el Estado.

