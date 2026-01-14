El cobro legal de un seguro de asistencia inmediata contra accidentes a visitantes de Barú, específicamente, al Parque de Islas del Rosario y San Bernardo, generó inquietudes en turistas y la ciudadanía.

Ante esto, Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, lidera un proceso de socialización y sensibilización para explicar el tema, y en las últimas horas lo hizo con la alcaldía de Cartagena.

Carlos Vidal, director territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales, se reunió con el alcalde Dumek Turbay Paz, y con la secretaria de Turismo de Cartagena, Teremar Londoño, para revisar alcances y beneficios sociales del cobro del seguro.

Parques Nacionales Naturales ratificó que el seguro no corresponde a un cobro arbitrario, sino a una estrategia de prevención y atención oportuna ante emergencias que puedan presentarse durante la visita al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, uno de los destinos ecoturísticos más visitados del país.

Al tiempo que desde el Distrito reiteraron que la Alcaldía de Cartagena no tiene competencia legal ni institucional para establecer o eliminar este requisito, dado que se encuentra reglamentado mediante la Resolución 273 del 24 de julio de 2024, expedida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, la administración distrital manifestó su plena disposición, a través de la Secretaría de Turismo, para acompañar los procesos de socialización y pedagogía dirigidos a turistas, comunidades étnicas, operadores turísticos, empresas privadas y el sector hotelero.

“La medida de cobro de un seguro para salvaguardar la vida de los cartageneros y visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que lleguen a las paradisíacas Islas del Rosario a disfrutar de sus playas, gastronomía y cultura. Es algo que debe respetarse y se tiene que socializar con toda la comunidad. Recordemos que la seguridad y bienestar de las personas que están en Cartagena, sea habitante o visitantes, es nuestra competencia y queremos que todos estén bien”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

La medida busca velar por la seguridad de los visitantes y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, especialmente, en zonas de difícil acceso.