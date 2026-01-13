A disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de porte y tráfico de armas de fuego y estupefacientes fueron dejados por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena dos hombres conocidos bajo los alias de Samircañón y el Malkis.

Sus detenciones ocurrieron en desarrollo de planes en el barrio La Esperanza, sector Puerto Pescador, donde fueron sorprendidos portando un arma de fuego de fabricación industrial, calibre 38, con cuatro cartuchos del mismo calibre.

Además a ‘El Malkis’ le encontraron 40 gramos de drogas sintéticas, con las cuales se podrían obtener hasta 500 dosis individuales.

Los dos tienen anotaciones judiciales por los delitos de porte de armas de fuego, hurto calificado, hurto en menor cuantía y lesiones personales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad y convivencia en lo corrido del año en Cartagena ya se han capturado a cuatro personas por homicidio y nueve portando armas de fuego, e incautado 10 de estas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el oficial.