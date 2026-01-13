En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena aprehendieron en flagrancia a dos sujetos en el barrio Buenos Aires.

Los individuos habían intentado cometer un robo minutos antes, pero al percatarse de la presencia policial, uno de ellos accionó un arma de fuego contra la víctima, que afortunadamente resultó ilesa.

Gracias a la rápida acción de los uniformados hubo una persecución que culminó con la captura de alias Wilmercito, de 21 años, quien resultó lesionado, y de ‘Andresito’, de 24, que están a disposición de la Fiscalía y a la espera de que les resuelvan su situación judicial.

La comunidad intentó agredirlos. Les hallaron en su poder una pistola que les fue incautada, al igual que la motocicleta en la que se movilizaban.

Los dos aprehendidos presentan 9 anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, homicidio y hurto.

Sobre estas detenciones el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, sostuvo que “seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”.

Pueden denunciar a través de las líneas 123 - 3213946246; E mail: mecar.sijin@policia.gov.co y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363.