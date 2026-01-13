‘El Flaco’ y ‘La Tetis’, dos señalados traficantes de drogas sintéticas en la ciudad de Cartagena, fueron capturados por unidades de la Policía Metropolitana en el muelle de Tablas del Centro Histórico.

Al momento de la detención, que se produjo gracias a la información de la ciudadanía, les hallaron en su poder 16 dosis de Tusi.

Los sindican de ser expendedores de drogas en el norte de la ciudad.

La oportuna información de la ciudadanía permitió que funcionarios adscritos a la Seccional de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía en Cartagena los lograra sorprender con sustancias estupefacientes.

De alias ‘El Flaco’, de 24 años, se conoció que es nativo de Girardot y tenía 8 dosis de Tusi avaluadas en más de un millón de pesos, y ‘La Tetis’, de 22 años, natural de Medellín, tenía otras 8 dosis de Tusi.

Los dos aprehendidos están a la espera de que un juez de la República les defina la situación judicial.

Sobre estas detenciones el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que “estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”.