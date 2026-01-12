Momentos de pánico se vivieron en la madrugada de este lunes 12 de enero en el barrio Urbanización El Parque, en el municipio de Soledad, donde se registró una balacera en medio de un evento público, que dejó múltiples heridos.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron hacia las 3:40 de la mañana, en la calle 43 con carrera 44-20,cuando varias personas se encontraban departiendo en un Pick Up llamado El Huracán.

En medio del encuentro se habría presentado una riña y, posteriormente, se escucharon varias detonaciones, al menos ocho disparos.

Según información recopilada por las autoridades, uno de los heridos por arma de fuego fue identificado como Walter Montaño Bedolla, de 31 años, que recibió un impacto debala en la pantorrilla derecha, por lo que fue trasladado a la clínica Salud Total de la 30, donde permanece estable. En videos de cámara de seguridad recopilados por EL HERALDO cuenta la gravedad del hecho.

En las imágenes se observa a varios jóvenes corriendo y lanzando objetos, cómo también se escuchan ráfagas de arma de fuego, mientras que los asistentes entran en pánico e intentan ponerse a salvo.

De acuerdo por información de testigos del sector, habrían sido más de una las personas lesionadas, versión que no ha sido confirmada por las autoridades y que hace parte de las indagaciones que se adelantan.

Uno de los residentes del sector relató a esta casa editorial los momentos de angustia que se vivieron tras finalizar el evento.

“Ya cuando la fiesta había terminado y estaban recogiendo. Yo sentí como a las tres de la mañana que comenzó una balacera y entre esa balacera hubo heridos”, señaló.

El vecino agregó que incluso se habrían presentado hechos que involucraron a vehículos. “Un señor que iba en un carro, al parecer le impactaron el vehículo y se llevó a un muchacho por delante. Dicen que le lesiono la pierna, pero no sé si estáfracturado.

Aquí hay ventanas con los vidrios rotos, una camioneta con dos impactos de bala y otro carro alque le dañaron el capó”, contó.

Según el testimonio, la situación mantuvo en zozobra a la comunidad durante variashoras. “Esto fue una agonía tremenda. Los vecinos no pudimos dormir en toda la noche.

Esas son las cosas que traen estas fiestas”, expresó.Cabe resaltar queel evento contaba con aval de la Alcaldía de Soledad, situación que ha generadocuestionamientos entre residentes del sector, quienes advierten sobre la faltade controles y garantías de seguridad en este tipo de actividades, alconsiderar que lo ocurrido puso en grave riesgo a la comunidad.

La Policía informóque uniformados de investigación judicial y de inteligencia se encuentran alfrente del caso para establecer responsabilidades e identificar a los autoresde la balacera.

No aprenden la lección: cuestionamientos a la Alcaldía de Soledad por eventos sin control

El pasado 1 de enero, en medio de las celebraciones de Año Nuevo, se registró una trifulca masiva en el sector de Costa Hermosa, en Soledad, luego de que una discusión entre dos jóvenes derivara en una batalla campal con botellas durante una concentración irregular alrededor de picós.

eky6jVideos difundidos en redes sociales evidenciaron escenas de pánico y desorden. Aunque no hubo balance oficial, testigos aseguraron que hubo decenas de personas resultaron heridas.

Ahora once días después, la violencia volvió a repetirse en el municipio. Esta vez, en la Urbanización El Parque, donde una balacera en medio de un evento público dejó varios lesionados, según autoridades y versiones ciudadanas.

La seguidilla de episodios violentos en tan corto tiempo ha reavivado los cuestionamientos de la comunidad hacia la Alcaldía de Soledad, cuyos habitantes se preguntan por qué siguen autorizándose o permitiéndose este tipo de actividad.