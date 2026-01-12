Disfrutar de las postales que ofrece el Centro Histórico de Cartagena y conocer su historia, en medio de los paseos gratuitos en las nuevas carrozas cien por ciento eléctricas y sostenibles, se convirtió del 8 al 11 de enero en uno de los planes favoritos de miles de cartageneros y visitantes.

Durante los cuatro días, más de 2.000 personas disfrutaron de una iniciativa libre de maltrato animal y que genera empleo formal, en sintonía con el legado cultural y arquitectónico de la ciudad.

Alcaldía de Cartagena Coches eléctricos en Cartagena.

En cada uno de los cuatro días, en los que pasaron de manera progresiva de 14 a 20 carrozas eléctricas, realizaron un recorrido conformado por siete circuitos en el horario de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, teniendo como punto único de partida la Plaza de los Coches.

“Nos llena de inmensa alegría ser testigos de cómo, en un puente festivo donde la ciudad aún congrega muchos visitantes, el plan de disfrutar de los paseos o recorridos en los coches eléctricos ya se ha convertido en uno de los favoritos de miles de personas.

Cuando pensamos en transformar una práctica que representaba décadas de maltrato animal, como lo eran los caballos cocheros, lo hicimos bajo un plan integral, y ya pueden apreciarse los cambios positivos que un hito de tal magnitud ha representado”, destacó, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

El plan piloto, que sin duda tendrá otras jornadas de gratuidad, se extenderá por tres meses.