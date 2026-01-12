Las unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena propinaron un duro golpe al microtráfico al capturar, en el Centro Histórico, a un señalado expendedor.

Se trata de alias El Juanse, a quien le hallaron en su poder 17 dosis de Tusi y 3 pastillas de éxtasis.

La oportuna información de la ciudadanía permitió que los uniformados adscritos a la Seccional de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional lograran sorprenderlo en la comercialización en los alrededores del muelle de Tablas en el Centro Histórico.

‘Juanse’, de 30 años, portaba drogas sintéticas avaluadas en más de 3 millones de pesos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que “estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”.

A su vez el oficial reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con información oportuna y veraz que pueden aportar a través de las líneas 123 y 321 3946246, vía WhatsApp 3114072363 de la emisora Radio Policía Nacional 106.0 FM. E mail: sijin.mecar@policia.gov.co