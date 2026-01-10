La alcaldía de Cartagena inició el primer frente de obra del Circuito Vial del Norte, priorizando el tramo Loma Fresca – La Popa, una intervención largamente esperada que permitirá culminar la pavimentación de la calle 62 y convertirla en una segunda vía de acceso al Convento de La Popa.

Esta obra estratégica responde a una necesidad histórica de la ciudad: hoy, el cerro de La Popa cuenta con una sola ruta de subida, en el sector El Toril, lo que genera congestión, riesgos operativos y limitaciones para residentes, turistas y servicios.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

Con la terminación de la calle 62, con 680 metros lineales de pavimento asfáltico, bordillos y cunetas, Cartagena tendrá una nueva alternativa vial que mejora la conectividad desde sectores como Paseo de Bolívar, Canapote y Daniel Lemaitre, mucho más cercanos al aeropuerto de Crespo, optimizando tiempos de llegada y descongestionando la ruta tradicional.

Ya la administración de Dumek Turbay Paz había pavimentado 900 metros lineales de la calle 62, la vía principal Petares - Loma Fresca.

El alcalde Dumek Turbay Paz sostuvo que la emblemática subida alterna al Cerro de La Popa, distinta a la principal en El Toril que también fue intervenida por el Distrito, nunca antes había sido atendida. Sus habitantes llevaban años soportando una vía llena de huecos, peligrosa y propensa a accidentes.

Esta vía nueva, que inicia en el CAI de Santa Rita y llega hasta el Santuario Santa Cruz de La Popa, es una arteria importante para la movilidad de barrios como Santa Rita, Los Comuneros, Petare, Pablo Sexto II, República del Caribe o Loma Fresca. Fue construida hace aproximadamente 39 años y solo hasta ahora recibe su primera intervención general.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

“Esta vía siempre existió, solo que nunca ha tenido ningún tipo de intervención y por ello gran parte de Cartagena no la conoce. Ahora se convertirá en una vía alterna para que quienes vengan desde Paseo de Bolívar, Canapote, Daniel Lemaitre y otras zonas puedan subir fácilmente, y en poco tiempo estar en el santuario o incluso bajar a la Avenida Pedro de Heredia, encontrando solo un semáforo en el camino. Será una gran opción para los cartageneros”, aseguró Dumek Turbay Paz.

La ejecución del Circuito Vial del Norte está a cargo del Consorcio Vías Heroicas del Norte, al cual le adjudicaron las obras por un valor de $45.418 millones.

El Circuito Vial del Norte incluye además la vía de acceso al corregimiento de Punta Canoa, la conexión hacia la vereda Manzanillo del Mar, los accesos a Karibana y al Colegio Británico, así como intervenciones en el Centro Histórico como la calle de La Marina, tramos de las carreras 2 y 3 y la calle San Juan de Dios, donde también instalarán rejillas para mitigar inundaciones por lluvias y marea alta. Habrá también trabajos entre la Marginal Juan Angola y la vía Perimetral detrás de los barrios San Francisco y 7 de Agosto.