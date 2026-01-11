En desarrollo de planes operativos adelantados por las unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena fueron capturados dos hombres que están señalados de haber asesinado a un ciudadano en el sector La Puntilla del barrio Olaya Herrera.

Se trata de los alias ‘Dewis’ y ‘Donován’, quienes responden ante un juez de la República por los delitos de lesiones personales y homicidio, y cuya víctima es Juan Camilo Mosquera Pájaro, de 23 años.

Los hechos en los que este joven perdió la vida ocurrieron a las 3:50 de la tarde del pasado martes 6 de enero en medio de un acto de intolerancia en el sector antes mencionado.

Según las investigaciones de las autoridades, los capturados son señalados por su presunta participación en el homicidio de Mosquera Pájaro, que sufrió múltiples heridas con arma de fuego y, aunque fue trasladado a un centro asistencial falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

La oportuna reacción policial, permitió la captura de ‘Dewis’ y ‘Donovan’, de 25 y 19 años respectivamente.

El occiso tenía dos anotaciones judiciales por los delitos de intimidación o amenaza con arma de fuego, hechizas, blancas o menos letales y tráfico de estupefacientes.

El teniente coronel Carlos Andrés Nieto Cruz, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios.

“En el marco del ‘Plan Cazador’, continuamos nuestra ofensiva contra los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y por supuesto la Alcaldía Distrital, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró el oficial.