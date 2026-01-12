El Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, una de las apuestas deportivas y sociales más ambiciosas del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, alcanza un 73% de avance físico total.

La obra, liderada por la Secretaría de Infraestructura Distrital, se ejecuta en un predio de más de 64.000 metros cuadrados y genera 193 empleos entre obra e interventoría.

En dicho predio hubo, por décadas, una ocupación irregular, deterioro y exclusión.

El alcalde Dumek Turbay Paz sostuvo que el proyecto avanza en dos grandes frentes: Ligas Menores, frente a la estación de Transcaribe, y Ligas Mayores, junto al Mall Plaza, ambos con progresos sostenidos que ya permiten dimensionar el impacto urbano y social que tendrá este nuevo pulmón deportivo de Cartagena.

“El Nuevo Chambacú ya es símbolo de una Cartagena que se renueva, que dignifica su espacio público y apuesta por el deporte, la inclusión y el desarrollo urbano como motores de transformación social”, dijo el mandatario.

En Ligas Menores

En este sector, frente a Mall Plaza, el avance ya llega al 76 %. La cancha de fútbol 11 se encuentra totalmente terminada, al igual que el canal principal y el canal perimetral que garantizan el adecuado drenaje del complejo.

La losa de parqueaderos está lista al 100%, mientras que la cancha de fútbol 9 ya alcanza un 88 % y espera la instalación de la grama sintética, que se encuentra en obra.

Los accesos principales y secundarios superan el 97% de ejecución, con instalaciones eléctricas, hidráulicas y estructuras ya concluidas, y los camerinos y baterías sanitarias de fútbol 11 están al 96 %, entrando en fase final de acabados. El cerramiento perimetral ya llega al 93 %, y el urbanismo avanza con rellenos, compactación, siembra de árboles y colocación de losetas.

Este sector, que es la primera fase de Nuevo Chambacú, se estima que se entregue para el disfrute de niños, jóvenes, cartageneros y turistas a finales de febrero.