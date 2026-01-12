La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), y con el apoyo permanente de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entregó un balance positivo en materia de movilidad durante esta temporada turística de vacaciones.

Durante el 1° de diciembre y hasta este Puente Festivo de Reyes Magos, la ciudad enfrentó un reto importante en movilidad al registrar el ingreso de aproximadamente 423 mil vehículos, cifra que superó en cerca de 100 mil vehículos las proyecciones iniciales.

No obstante, gracias a la planificación, el despliegue operativo y el compromiso interinstitucional, lograron garantizar un bajo porcentaje de accidentalidad, equivalente a un 0,03% del total de los vehículos que circularon en la ciudad.

A lo largo de la temporada, las autoridades de tránsito hicieron presencia permanente en las principales vías de la ciudad, orientando, regulando y sensibilizando a conductores y peatones sobre el cumplimiento de las normas de tránsito y las recomendaciones de movilidad establecidas para esta época del año.

“Gracias a los controles permanentes del DATT logramos evidenciar un bajo porcentaje de siniestros frente al volumen vehicular que se mantuvo durante la temporada turística, cifra que resulta en un logro significativo para Cartagena salvaguardando la vida y la integridad de turistas y cartageneros”, dijo José Ricaurte, director del DATT.

La Administración Distrital destaca el buen comportamiento de ciudadanos y visitantes, que en su mayoría acataron las normas de tránsito y las medidas adoptadas, entre ellas el pico y placa las 24 horas, implementado de manera temporal para disminuir la congestión vehicular y permitir que todos pudieran disfrutar de Cartagena de forma tranquila, ordenada y segura.