Tras una respuesta masiva por parte de cartageneros y turistas, la Alcaldía de Cartagena confirmó que la fase piloto de los coches eléctricos se implementará durante 5 meses.

Este período extendido, según el alcalde Dumek Turbay Paz, permitirá consolidar la transición hacia un modelo turístico de transporte sostenible.

Para la operación dispondrán de un promedio de 30 coches por día para atender la alta demanda. Se realizará de jueves a domingo, en el horario de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche concentrando la operación en la Plaza de los Coches.

La Secretaría de Turismo realizará encuestas de satisfacción al finalizar cada recorrido para medir la calidad del servicio que ya ha validado la transición con la asistencia masiva.

“Desde la Secretaría de Turismo estamos realizando un acompañamiento permanente y procesos de capacitación turística orientados a garantizar un servicio de coches eléctricos de alta calidad, seguro y acorde con la experiencia que merece Cartagena como destino de talla internacional. Este piloto no solo transforma la movilidad en el Centro Histórico, sino que fortalece las capacidades de quienes prestan el servicio, eleva los estándares de atención al visitante y nos permite construir, con datos y escucha activa, un modelo turístico sostenible, humano y competitivo para la ciudad”, expresó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

La puesta en marcha de este plan piloto no es solo una medida administrativa, sino un hito de sostenibilidad que redefine la experiencia en la ciudad. La importancia de esta implementación radica en su capacidad para armonizar el patrimonio cultural con el respeto a la vida animal y la energía limpia.

Familias cartageneras y turistas han destacado la comodidad de los vehículos y, sobre todo, la tranquilidad de disfrutar del Centro Histórico sabiendo que se prioriza el bienestar de los caballos.

Cómo disfrutar de los coches eléctricos

Con el fin de facilitar el acceso a esta nueva experiencia, la alcaldía reitera que el servicio durante la fase piloto es completamente gratuito.

Los interesados deben acercarse a la Plaza de los Coches y esperar su turno en orden de llegada.

Este piloto es posible gracias al trabajo articulado entre el DATT, la UMATA, la Secretaría de Turismo y Corpoturismo.