Desde la tarde del pasado jueves 22 de enero y hasta el domingo 25 se cumple en el Centro Histórico de Cartagena una fase más del piloto de coches eléctricos.

Se trata de un recorrido gratuito, dentro del Centro Histórico, en un horario comprendido entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche por parte de 20 coches. El punto de partida continuará siendo la Plaza de los Coches.

Esta fase del piloto permite la prueba en campo de un grupo de coches, en condiciones reales de funcionamiento, así como a los ciudadanos y turistas conocer su estructura, ventajas y el sistema de operación.

A la fecha, más de 2.500 personas han hecho uso de los coches y, conforme con su evaluación, tramitada a través de una encuesta en un código QR aplicado por la Secretaría de Turismo, que es diligenciado al terminar el recorrido, han calificado como positiva la implementación de los coches por su comodidad, ruta y sostenibilidad.

La implementación de los coches eléctricos hace parte del compromiso de la administración distrital por poner fin al maltrato animal y al priorizar un turismo responsable y sostenible.