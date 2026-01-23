A pesar de que las obras del deprimido de la segunda unidad funcional de la Gran Vía avanzan de acuerdo con el cronograma, las intervenciones de urbanismo se encuentran a espera de la confirmación de una adición presupuestal.

La alerta fue lanzada este jueves en medio de una mesa de seguimiento que lideraron la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en la cual participaron la Gobernación del Atlántico y el Consorcio Corredor Vial UF2.

JHONY OLIVARES

Javier Torres, gerente de proyectos del Consorcio Corredor Vial UF2, aseguró que “el único frente que hoy se encuentra desfinanciado o pendiente de unos recursos adicionales es espacio público.”

En ese sentido, explicó que “ahora mismo no existen los recursos necesarios para las obras. En el resto del proyecto se ha priorizado la movilidad, especialmente el deprimido, así como las redes eléctricas y de acueducto que van debajo de los espacios públicos”.

En relación a la continuidad de las obras, Torres sostuvo que “se está gestionando a través de Planeación Nacional y la Gobernación, por intermedio de un adicional que se requiere para el proyecto. La entrega del deprimido, rotonda y las obras eléctricas y redes de acueducto se va a dar en junio. Hoy no puedo garantizar las obras de espacio público.”

Afectaciones a la comunidad

En este espacio se indicó que esta situación viene generando estragos para el comercio, la seguridad y la movilidad de Villa Campestre y otros sectores del municipio de Puerto Colombia.

JHONY OLIVARES, Johnny Olivares

A lo largo de varios tramos, los habitantes del sector deben caminar sobre arena, tierra o calzada vehicular, esquivando a su vez las zanjas, adoquines sueltos y desniveles que se encuentran en el recorrido, tras la ausencia de andenes continuos y seguros.

“Las obras complementarias no han tenido avance de ninguna forma. No se puede caminar, no están colocados todavía los andenes. Se hicieron compromisos para ir cerrando y adecuando las partes peatonales, pero no lo estamos viendo”, sostuvo Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Villa Campestre.

Sumado a la dificultad para transitar está la eliminación temporal del servicio de alumbrado público, trayendo consigo zonas oscuras, donde los transeúntes y ciclistas se encuentran expuestos a caídas y accidentes.

JHONY OLIVARES

A su vez, los accesos inconclusos a conjuntos residenciales y locales comerciales, cuyas entradas no fueron intervenidas completamente. Sin rampas, ni señalización o soluciones provisionales, esta afectación ha tenido una incidencia directa y negativa sobre el comercio del sector.

“Han cerrado varios locales porque llegar a los centros comerciales se volvió una odisea”, puntualizó Cianci.

A su turno, la Contraloría General de la República reiteró el rol de acompañamiento y ejecución de los recursos públicos. En ese sentido, se acordó la presentación de un plan de contingencia, permitiendo así el avance en la ejecución de los frentes activos.

Desde la Gobernación

El gobernador Eduardo Verano confirmó, en los últimos días, que las obras del deprimido de la Gran Vía, en el sector del Corredor Universitario, culminarán en los próximos cuatro meses.

De acuerdo con el mandatario departamental, este proyecto vial deberá concretarse con el el cronograma de trabajo que se ha dispuesto para este año.

“Lo que tenemos en la cabeza es la determinación de que el 29 de junio debe estar terminada la Gran Vía, en la parte que corresponde al deprimido, por la zona de Le Champs. Es un paso a desnivel que se ha tomado más tiempo del previsto”, comentó.

En esa misma línea, aseguró que “esta construcción lo que se va a tomar es 4 meses más y esperamos dar apertura este año”.

Cabe recordar que en el mes de septiembre del año anterior, las autoridades departamentales y la Contraloría de la República suscribieron un acuerdo para acelerar las obras de esta segunda unidad funcional del proyecto que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia.

Actualmente, las obras del deprimido cuentan con un avance del 43 %, mientras que también se contempla la culminación de un puente peatonal frente a la Universidad San Martín y la rotonda a la altura de la Universidad del Atlántico sede norte.

