Existe preocupación en la región Caribe colombiano ante la decisión del Gobierno nacional de congelar las vigencias futuras para el megaproyecto de restauración de ecosistemas degradados del canal del Dique.

Desde la Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe) se ha solicitado al Gobierno nacional que se respeten los compromisos financieros y técnicos que aseguren la ejecución integral de esta obra estratégica, que impacta a los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

Desde la entidad se recordó que la inversión tasada para este megaproyecto es de $3,1 billones, siendo el proyecto ambiental e infraestructura más ambicioso del país: “Su importancia radica no solo en el desarrollo económico, sino en su capacidad para prevenir desastres humanos y ambientales como el ocurrido en 2010, que dejó más de 100 mil damnificados”.

En la misma línea, la RAP Caribe y los gobiernos departamentales advirtieron que la decisión unilateral del Ministerio de Hacienda de recortar $637.000 millones —lo que representa el 83,6 % de la vigencia futura para 2025— pone en peligro años de gestión técnica y social.

Además, especificó que este recorte compromete un proceso que ya cuenta con más de 250 mesas de socialización con comunidades y 16 consultas previas concluidas con éxito, así como una rigurosa planeación técnica y financiera.

También se recalcó que la parálisis o desfinanciación de este proyecto afectaría directamente a más de 1,5 millones de habitantes en 19 municipios del Caribe: “Es imperativo salvaguardar la seguridad hídrica y social de la región. El Canal del Dique no es solo una obra de infraestructura; es la garantía de vida y desarrollo para el Caribe colombiano”.

Además, se propuso al Gobierno nacional para activar espacios de concertación con la concesión, las comunidades y los órganos de control, teniendo en cuenta que obra generaría riesgos ambientales, sociales y fiscales “irreparables”.

Pronunciamiento de mandatarios

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se refirió a la situación y aseguró que existe incertidumbre frente al actual panorama del proyecto y las intervenciones para mejorar la navegabilidad.

“La inundación que tuvimos en el sur del Atlántico fue porque no pudimos controlar una gran subida del río. Hoy podemos vaticinar prácticamente que este año ya no va a haber ninguna irregularidad, pero la única manera de poder lograrlo es construyendo esas dos grandes compuertas que contempla la APP del Dique”, indicó.

Asimismo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que “el proyecto del Canal Del Dique también hace parte de ese Desarrollo del territorio al rededor del agua que tanto reclaman desde el Gobierno nacional y seguimos confiando en su ejecución”.

Al tiempo, anotó que “los ecosistemas mixtos del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, y los municipios del Atlántico y Bolívar que bordean el Canal, lo necesitan con suma urgencia”.