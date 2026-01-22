El teatro de la facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico vuelve a relucir como el protagonista principal de la cultura en el departamento y la región Caribe.

Durante otro de los puntos de su recorrido por el departamento, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellin, en compañía del gobernador Eduardo Verano, dio apertura este jueves a este renovado espacio en el edificio la alma mater.

En ese sentido, Rojas Medellin mencionó que: “el Gobierno está comprometido con entregar una dotación completa a esta sede de Bellas Artes en el marco del compromiso con el movimiento estudiantil. Entonces de esos $186 mil millones que le estamos inyectando a la Uniatlantico una parte irá para lo que necesiten los artistas acá”.

También, resaltó que: “nos comprometemos a participar de la entrega oficial de este edificio una vez esté culminado y agradecemos el apoyo de la Gobernación del Atlántico por su atención y diligencia al frente de las obras”.

De igual manera, el gobernador Eduardo Verano detalló que el teatro cuenta con el más alto nivel de tecnología para las presentaciones de los estudiantes.

“Hicimos una gran inversión en esta infraestructura, tanto para su estética como para que tuviera la mejor tecnología en diversas áreas como lo es el teatro. Está infraestructura goza de un sistema de luces y de sonido de las más alta calidad y de una escenografía dinámica para las presentaciones”, declaró.

Puso de presente que: “se hizo una inversión de más de $42 mil millones para todo el nuevo edificio, con un aporte de cerca de $32 mil por parte del departamento”.

Por su parte, el rector temporal de la institución, Rafael Castillo Pacheco aseguró que: “esta apertura del teatro de Bellas Artes confirma que la Uniatlantico está tomando un nuevo rumbo, demostrando capacidad de resistencia y superación”.

Así las cosas, este nuevo bloque se suma a otras zonas que ya fueron puestas en servicio dentro del edificio de Bellas Artes como lo son el Museo Antropológico, los salones de música, y bloques de clases.

Las autoridades indicaron que a mediados del mes marzo se prevé habilitar totalmente las áreas del edificio de Bellas Artes.

El futuro

El nuevo director del teatro de Bellas Artes será Junior Villareal, graduado del programa de Artes Dramáticas. Este joven quien supo desempeñarse como representante de los estudiantes ante el Consejo Académico de la Uniatlántico, afronta el reto de llevar el talento y cultura local de la institución hacia el resto del Caribe Colombiano.

“Estoy agradecido con esta oportunidad, porque tenemos en nuestra facultad de Bellas Artes un excelente pénsum académico que debe ser llevado a lo más alto con espacios como este nuevo teatro. Estamos listos para asumir la tarea”, expresó.

También, manifestó que: “tenemos teatro para rato, porque este es el teatro del movimiento estudiantil y lo vamos a cuidar mucho”.