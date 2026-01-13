En medio de una discusión de pareja que al parecer habría sido derivada por un ataque de celos, el hombre llevó la peor parte al ser asesinado.

La tragedia se registró la noche del lunes festivo 12 de enero en el barrio El Tigre del municipio de El Carmen, en Bolívar, y la víctima mortal es Luis Miguel Arrieta, a quien al parecer su pareja, una mujer de nacionalidad venezolana, atacó en el pecho con un arma cortopunzante, por lo que fue llevado a la urgencia del Hospital Nuestra Señora del Carmen, donde falleció cuando recibía la atención médica.

La familia de la víctima ya inició las acciones judiciales para que la señalada responsable sea detenida.

De momento no se conoce pronunciamiento alguno de las autoridades sobre este hecho de violencia intrafamiliar.