Durante la madrugada de este martes 13 de enero se registró una sangrienta riña entre dos ciudadanos que dejó como resultado un hombre muerto.

El hecho de intolerancia ocurrió en el barrio Evaristo Sourdis, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

Según el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de las 2:30 a. m., la víctima, identificada como Harley David Gamarra Cuesta, de 30 años de edad, se encontraba en compañía de otro sujeto en la calle 77 Nro. 9G-55.

En ese instante, ambos sostuvieron una discusión acalorada y, de un momento a otro, el sujeto sacó de uno de sus bolsillos un arma cortopunzante y le propinó una herida en la región toráxica a Harley David, causándole la muerte de manera inmediata.

De acuerdo con la Policía, la riña se habría originado por un reloj de pulso el cuál, había sido hurtado días anteriores por el hoy occiso y otras personas.

Según Inteligencia, Gamarra Cuesta hacía parte de una pandilla conocida como ‘Los Dementes’, y llevaba dos días consumiendo bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba siete anotaciones judiciales por los delitos de; porte ilegal de armas de fuego, porte de estupefacientes y hurto agravado.