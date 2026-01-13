Un hombre identificado como Juan David Payares Cardona, de 30 años, falleció en la noche del pasado viernes luego de ser hallado gravemente herido en plena vía pública del barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos se registraron hacia las 9:25 de la noche del pasado sábado 10 de enero, cuando habitantes del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones y gritos. Al salir de sus viviendas, observaron al hombre tendido en el suelo, mientras dos personas se retiraban del lugar llevando una motocicleta halada.

La víctima fue auxiliada y posteriormente se confirmó su deceso hacia las 10:40 de la noche, según informaron suministrada por las autoridades.

Familiares de Juan David Payares señalaron que el hombre se encontraba laborando como guarda de seguridad de una maquinaria de construcción ubicada en la calle 29 con carrera 23, en una obra vial que se adelanta por parte de la Alcaldía de Barranquilla. Asimismo, indicaron que el fallecido tenía una motocicleta en el lugar de los hechos.

Las autoridades confirmaron que la víctima registra una anotación en el sistema SPOA por el delito de hurto, con fecha del 12 de abril de 2015.

Uniformados de la Policía Metropolitana y de Policía Judicial adelantan las labores de inspección, recolección de testimonios y análisis de cámaras del sector, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho y establecer responsabilidades.