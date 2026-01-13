Un hombre resultó herido con arma de fuego en un hecho ocurrido en la tarde del pasado lunes 12 de enero, en el municipio de Malambo, Atlántico, situación que generó alarma entre los residentes del barrio El Pradito.

El episodio se registró aproximadamente a las 6:55 de la tarde, en la calle 11A con carrera 7A, cuando, según información suministrada por la patrulla de vigilancia, el lesionado se encontraba en vía pública y fue abordado por un sujeto que se movilizaba a pie.

De acuerdo con el reporte preliminar, sin mediar palabra, el agresor desenfundó un arma de fuego y le disparó, causándole una herida, para luego huir del lugar con rumbo desconocido, aprovechando la confusión generada tras el ataque.

La víctima fue identificada como Leider Enrique Ortega Flórez, de 39 años de edad, quien presentó una herida de bala en el hombro derecho.

El hombre fue auxiliado y trasladado inicialmente a la Clínica Campbell de Malambo, y posteriormente remitido a la Clínica Campbell de Barranquilla, donde permanece en condición estable y bajo atención médica.

Tras conocerse los hechos, uniformados de la Policía, junto a personal de la SIJIN, iniciaron labores de verificación, recolección de información y análisis del entorno, con el fin de esclarecer los móviles del ataque e identificar al responsable.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales, mientras la comunidad del sector expresó su preocupación por este nuevo hecho de violencia registrado en el municipio.