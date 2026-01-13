Un nuevo crimen se ha perpetrado en el departamento del Atlántico, exactamente en el municipio de Juan de Acosta, mismo que dejó como saldo un hombre muerto y otro gravemente herido durante la noche de este lunes 12 de enero.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jhon Carlos Reyes Pérez, de 31 años de edad; mientras que el lesionado responde al nombre de Víctor Redondo, de 51 años.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 8:00 p. m., las víctimas se movilizaban en una motocicleta en la vía que conduce a la trocha conocida como ‘Conchita’, sector rural del municipio.

Durante el recorrido, dos sujetos que también se transportaban en un vehículo similar se acercaron hasta las víctimas y, sin mediar palabra, esgrimen un arma de fuego y les disparan en múltiples ocasiones.

Tras el ataque, ambos hombres cayeron de la moto y quedaron tendidos en el suelo, falleciendo Reyes Pérez en el lugar de los hechos, mientras que Redondo fue auxiliado y trasladado al hospital municipal, donde recibe atención médica.

Es de anotar que, investigadores de la Policía Judicial, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.