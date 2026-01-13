Momentos de tensión y zozobra se vivieron al mediodía de este martes en el municipio de Sabanagrande, luego de que un joven resultara herido por un disparo en un hecho que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades.

El episodio violento ocurrió aproximadamente a las 1:20 de la tarde, en la calle 1 con carrera 13, vía que conduce al puerto, un sector de constante tránsito vehicular y peatonal.

Según la información preliminar, Javier Mendoza, de 21 años, se encontraba junto a un grupo de jóvenes a un costado de la vía pública cuando la tranquilidad del lugar fue abruptamente interrumpida.

Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro llegaron al sitio y, sin mediar palabra, uno de ellos accionó un arma de fuego, impactando al joven en la región cervical.

Tras el disparo, los agresores emprendieron la huida a toda velocidad con rumbo desconocido.

El herido fue auxiliado de inmediato por familiares y personas que se encontraban en el sector, quienes lo trasladaron inicialmente a un centro médico de Sabanagrande.

Debido a la gravedad de la lesión, fue remitido posteriormente a la Clínica del Norte, donde permanece bajo atención médica especializada.

El hecho generó alarma entre los residentes de la zona, quienes observaron con preocupación el despliegue de unidades policiales minutos después del ataque. Personal de la Policía Judicial adelanta labores de verificación, recolección de información y análisis del entorno, con el objetivo de esclarecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.

Por ahora, las autoridades mantienen el caso en investigación y no han entregado mayores detalles mientras avanzan las diligencias correspondientes.