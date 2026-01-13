La Policía Nacional a través de oficiales adscritos a la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN en el Atlántico, lograron la captura en flagrancia de un hombre por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Leer más: Capturan a tres hombres señalados de distribuir estupefacientes en los barrios Villa Estefany, Villa Sol y La Central de Soledad

El operativo de captura se realizó mediante una diligencia de registro y allanamiento realizados en el municipio de Baranoa, donde se logró incautar durante el procedimiento policial 150 gramos de marihuana, cinco cartuchos calibre 9 mm y una motocicleta.

El capturado, identificado como alias Luifer, de 29 años de edad, presenta dos anotaciones por los delitos de lesiones personales en el 2024 y por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2025.

Según la investigación, Inteligencia pudo determinar que esta persona es un actor criminal recurrente, dinamizador del homicidio y la extorsión. Asimismo, desempeñaría el rol de jefe de zona en el municipio de Baranoa Atlántico por parte del grupo criminal ‘Los Costeños’.

Además, había sido capturado en el municipio de Soledad, junto con otros tres sujetos, en el mes de octubre del presente año, mediante diligencia de registro y allanamiento, donde les incautaron dos revólveres industriales con su respectiva munición, 500 gramos de marihuana y base de coca.

Posteriormente, a este sujeto le fue impuesta medida de aseguramiento domiciliaria en el municipio de Baranoa.

Esta persona quedó cobijada con medida de aseguramiento en centro penitenciario.

El señor Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante departamento de Policía Atlántico, invita a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, la línea 123 está habilitada para el suministro de información.