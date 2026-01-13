En medio de operativos adelantados por unidades de la Policía Nacional se logró la captura de tres hombres señalados del tráfico de estupefacientes en el municipio de Soledad, Atlántico.

Leer más: Gobierno nacional suspende traslado de Digno y ‘Castor’

Uniformados de la seccional de investigación criminal SIJIN realizaron tres diligencias de allanamiento en los barrios Villa Estefany, Villa Sol y La Central, donde fueron detenidos los sujetos implicados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, los indiciados registran un total de (03) anotaciones judiciales por los delitos de (01) tráfico de estupefacientes, (01) hurto calificado y (01) violencia intrafamiliar.

Le puede interesar: Hombre fue hallado sin vida en el interior de su vivienda en Repelón

Además, durante los procedimientos se incautaron 480 gramos de marihuana y 72 gramos de base de coca, sustancias que presuntamente iban a ser distribuidas en los sectores antes mencionados.

“Los inmuebles intervenidos estarían siendo utilizados como centros de acopio y distribución de estupefacientes, al servicio de estructuras delincuenciales organizadas que delinquen en esta zona del área metropolitana, afectando de manera directa la seguridad y convivencia ciudadana.”, indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Lea además: Golpe al crimen transnacional: ocho capturas en los primeros 11 días del 2026

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para avanzan en los respectivos procesos de judicialización.

“Estos resultados hacen parte de la ofensiva sostenida que adelanta la Policía Nacional para combatir el microtráfico, debilitar las estructuras criminales y recuperar la tranquilidad de las comunidades que históricamente han sido afectadas por la violencia asociada a este delito.”, dijo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.