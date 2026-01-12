Un hombre fue hallado sin vida en el interior de una vivienda del barrio Villa Canal, en el municipio de Repelón, Atlántico, en hechos registrados durante la noche del domingo 11 de enero.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía del Atlántico, uniformados adscritos al Modelo Nacional del Servicio de Policía fueron los que atendieron el llamado de la comunidad tras recibir la alerta sobre el deceso del hombre, conocido popularmente como ‘El Canario’.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Hospital Municipal de Repelón, donde el personal médico confirmó oficialmente su fallecimiento. Según la información preliminar recopilada en el sitio, el hombre no presentaba signos de violencia física externa, por lo que las causas de la muerte aún no han sido establecidas.

Hasta la vivienda llegaron funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantaron las actuaciones judiciales correspondientes.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación para esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Las autoridades indicaron que se está a la espera de los resultados de los exámenes médicos y toxicológicos que permitan determinar con exactitud qué provocó la muerte del ciudadano.

Entre tanto, la Policía del Atlántico reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar información que pueda ser clave en el proceso investigativo, a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva.