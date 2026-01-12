En desarrollo de acciones contra el crimen organizado transnacional, la Policía Nacional logró este lunes 12 de enero la captura de un ciudadano de nacionalidad turca en Barranquilla quien era buscado por las autoridades judiciales de Alemania por delitos relacionados con tráfico de drogas a gran escala y delincuencia organizada.

Lea más: Migración logra la captura de un ciudadano turco en Barranquilla requerido en Alemania por narcotráfico

Según las autoridades, el procedimiento se realizó mediante una notificación roja de Interpol, como resultado de un trabajo coordinado entre la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia y organismos de seguridad internacionales.

Asimismo, de acuerdo con las autoridades, el extranjero sería una de las principales fichas de una red criminal dedicada al envío y procesamiento de cocaína entre Colombia y Alemania.

Las investigaciones señalan que el capturado actuaba como jefe y enlace estratégico de la organización, conectando estructuras criminales europeas con narcotraficantes colombianos, algunos de ellos vinculados a grupos armados organizados.

Ver más: El Día de la Familia dejará de ser obligatorio en 2026: hasta cuándo se puede solicitar

Según el reporte oficial, desde Alemania el sospechoso coordinaba la logística y distribución del estupefaciente, mientras que en territorio colombiano adelantaba gestiones para asegurar el envío constante de droga hacia Europa, utilizando rutas ilegales que afectan la convivencia ciudadana y la estabilidad institucional.

Además, las autoridades establecieron que la cocaína salía de Colombia en estado semiprocesado y con altos niveles de pureza. Posteriormente, era transformada en laboratorios clandestinos ubicados en Alemania, donde se aumentaba el volumen comercial para su posterior distribución en el mercado europeo.

Capturas

Las detenciones más relevantes se han realizado en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, gracias al intercambio de información entre agencias internacionales y la coordinación con autoridades judiciales.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra el crimen organizado transnacional y destacó la cooperación internacional como una herramienta clave para frenar este tipo de delitos.

Lea también: Choque de dos embarcaciones en zona rural de Tumaco dejó siete personas muertas

En ese sentido, el director de la institución, general William Oswaldo Rincón Zambrano, afirmó que, “cuando las policías del mundo trabajan de manera articulada, el crimen transnacional pierde su mayor ventaja: las fronteras. Esta cooperación no solo fortalece la persecución penal, sino que protege directamente la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. No permitiremos el tránsito ni la permanencia en el país de quienes representen una amenaza para nuestra seguridad nacional”.