Uno de los beneficios laborales que durante años ha permitido a los trabajadores compartir más tiempo con sus familias tiene los días contados como obligación legal. Se trata del Día de la Familia, una figura que dejará de ser exigida a los empleadores cuando entre en vigencia completa la jornada laboral semanal de 42 horas.

La eliminación de este requisito está contemplada en la Ley 2101 de 2021, normativa que estableció la reducción progresiva del tiempo de trabajo en el país. Una vez se alcance el nuevo límite de horas semanales, las empresas quedarán liberadas de conceder este día especial de manera obligatoria.

Un espacio para la integración familiar

El Día de la Familia fue creado mediante la Ley 1857 de 2017 con el objetivo de fortalecer el equilibrio entre la vida laboral y personal. La norma obliga a los empleadores a facilitar, dos veces al año, espacios para que los trabajadores compartan con su núcleo familiar en actividades recreativas, culturales o de integración.

Asimismo, para cumplir con esta disposición, las empresas pueden organizar directamente las jornadas, gestionarlas a través de las cajas de compensación familiar o, en su defecto, otorgar un día libre remunerado. El beneficio aplica tanto para el sector privado como para entidades públicas cuyos contratos se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo, siempre dentro del marco del empleo formal.

Relación con la reducción de la jornada laboral

La continuidad del Día de la Familia está directamente vinculada a la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral. Desde julio de 2023, el horario semanal pasó de 48 a 47 horas, en 2024 se redujo a 46, y desde julio de 2025 se fijó en 44 horas.

El último ajuste se realizará el 15 de julio de 2026, cuando la jornada quedará definitivamente en 42 horas semanales. A partir de ese momento, según lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 2101, los empleadores ya no estarán obligados a otorgar el Día de la Familia.

Vigencia hasta 2026

Mientras no se complete la reducción total de la jornada, el beneficio sigue vigente y puede ser solicitado por los trabajadores. Esto significa que hasta julio de 2026 las empresas deberán cumplir con esta obligación, previo acuerdo entre las partes y conforme a los procedimientos internos.

Finalmente, una vez entre en vigor la jornada de 42 horas, las compañías podrán decidir si mantienen este tipo de espacios de integración de manera voluntaria o mediante tratos internos, aunque ya no será un mandato legal.