El presidente Gustavo Petro reaccionó este lunes a la propuesta que hizo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por medio de su Delegación de Paz, para que en la campaña de las elecciones de este año se debata un “acuerdo nacional” orientado a superar los problemas de todo tipo que vive el país.

Lea: ELN plantea supuesto “acuerdo nacional” para superar el conflicto en el país

“El Ejército de Liberación Nacional le propone al país, a las fuerzas políticas y sociales, construir un Acuerdo Nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de siete décadas, que le permita a Colombia construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías”, señaló la Delegación de Paz en un comunicado.

Agregó que el acuerdo nacional que propone debe tener entre sus propósitos “consensuar una verdadera política de soberanía nacional y popular; erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo”.

Igualmente plantea “construir un nuevo diseño económico para atender las necesidades de la población y las comunidades; protección a los ecosistemas y transición hacia energías limpias y un plan para superar el narcotráfico con la participación de las comunidades”, así como una transformación de las Fuerzas Armadas.

En respuesta, el presidente Petro señaló a través de su cuenta de X que al ELN ya se le ofreció un acuerdo y esta guerrilla “lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos”.

“Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito. Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan”, sostuvo el mandatario.

Lea: Muere en operativo militar alias Santiago, señalado como cerebro del ELN

Indicó que igualmente “las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio. El pacto Catatumbo ya es un hecho, el Ministerio de Transporte incumplió su tarea, pero este semestre se intensifica como prioridad, las carreteras de salida al mar de Popayán, la doble calzada a Pasto y la carretera del Catatumbo para sacar la producción campesina al mercado”.

Advirtió que si el ELN no sale de Venezuela será atacado por la fuerza pública de ambos países.

“La primera reunión oficial con Venezuela debe plantear el desarrollo de la zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del Norte de Santander y el Táchira. Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar.

Lea: Alias Iván Mordisco propone unión con ELN tras ataque de EE. UU. en Venezuela

Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales y los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas de conflicto. Se detiene todo conflicto con otras organizaciones en proceso de paz con el gobierno", aseveró.

Añadió que la reinserción de las bases combatientes se hace a través de grandes cooperativas productivas para sustituir la financiación ilegal de las personas.

“La Fiscalía de la Nación debe asumir de acuerdo a la ley, en los casos de condenados y sindicatos, la negociación de penas de acuerdo a procesos precedentes”, dijo.

Por último, consideró que el “gran acuerdo nacional” se dará mediante su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente.

Lea: El ELN se atribuyó el secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional en Norte de Santander

“La Asamblea Constituyente solo tocará algunos aspectos que no están en la constitución y otros que se deben deben ejecutar de inmediato, las garantías de los derechos fundamentales del pueblo y las personas que el actual congreso no quiso legislar, para construir el Estado Social de Derecho que la constitución ordena, para precisamente lograr la Paz y tener un país más justo. Es allí donde se consolidará el gran acuerdo Nacional de todo el pueblo colombiano y por decisión del pueblo”.