El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó este viernes 9 de enero el secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional en el departamento de Norte de Santander.

Se trata de un secuestro que se registró el pasado 6 de enero, hacia las 4:40 de la madrugada, en la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de Tibú, a la altura del sector conocido como El Tablazo.

De acuerdo con el grupo armado ilegal, los patrulleros se desplazaban en un bus de transporte público cuando fueron interceptados por un retén ilegal en la zona.

Los patrulleros secuestrados fueron identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwín Fabíán Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero, y Carlos Eduardo Barrera.

El ELN dice que la Policía “se ha convertido por orden presidencial, en apoyo y protección a la banda narco paramilitar del Frente 33 de la ex-Farc, lo que le ha garantizado a los narco paramilitares su accionar criminal en contra de la población catatumbera”.

Aseguró el grupo guerrillero que los patrulleros se encuentran en buen estado de salud y que en los próximos días darán a conocer las condiciones para que sean liberados.