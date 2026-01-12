En medio de la negociación de los Estados Unidos con Venezuela tras los bombardeos y la captura de Nicolás Maduro, y luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera a los ejércitos del Latinoamérica unirse para combatir a los grupos armados y narcotraficantes de la región, el ELN, cuyos máximos cabecillas estarían en el vecino país, reapareció con la propuesta de un supuesto “acuerdo nacional” para superar el conflicto en el país.

La propuesta del ELN, cuyos diálogos de paz con el Gobierno están en un punto muerto, destaca la importancia de abordar temas como pobreza, corrupción, persecución política y paramilitarismo en Colombia.

El planteamiento va dirigido a las fuerzas políticas y sociales del país para enfrentar lo que llaman la crisis estructural, política y social de Colombia.

Se trata de un comunicado publicado en la revista Insurrección ELN Voces, en el que aseveran que este pacto permitiría sentar las bases para, según ellos, construir el futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías.

Esto teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones de Congreso y de Presidencia en el 2026: “Consideramos la actual campaña electoral como una oportunidad para debatir esta propuesta, de tal manera que iniciando el próximo gobierno abordemos la construcción de dicho Acuerdo Nacional”.

