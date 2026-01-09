Un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural de San José del Palmar, Chocó, dejó como resultado la muerte de Hernán Chica Palacios, alias Santiago, considerado uno de los principales cabecillas del ELN con presencia activa en varias regiones del país.

Según información conocida por el medio Blu Radio, alias Santiago fue durante más de 28 años una figura clave dentro de la estructura armada del grupo ilegal, con un rol determinante en la expansión y sostenimiento de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Su accionar se concentró especialmente en corredores estratégicos del Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda, desde donde coordinaba rutas de salida de cocaína hacia el Pacífico.

Asimismo, ‘Santiago’ era señalado de ejercer un fuerte control armado y financiero en zonas rurales, afectando directamente a comunidades que quedaron atrapadas en medio del conflicto.

Por otro lado, las autoridades le atribuyen delitos como homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y desplazamientos masivos, hechos que agravaron la crisis humanitaria en varias subregiones del occidente colombiano.

Foto publicada por Blu Radio Hernán Chica Palacios, alias Santiago.

Por información que permitiera su captura, el Ministerio de Defensa había ofrecido una recompensa de hasta 1.641 millones de pesos, anuncio que fue realizado tras un consejo de seguridad celebrado en Quibdó en noviembre de 2025.

La operación militar se desarrolló en medio de condiciones adversas, marcadas por la complejidad del terreno selvático y las dificultades climáticas. Estas circunstancias han impedido, por ahora, la recuperación del cuerpo, aunque fuentes oficiales aseguran que se trata de un golpe significativo contra la estructura de mando del ELN y sus redes de financiamiento ilegal.

Finalmente, alias Santiago tenía múltiples órdenes de captura vigentes y figuraba en procesos judiciales de alto impacto, incluida una solicitud de extradición. Su muerte representa, según las autoridades, una afectación directa a la capacidad operativa y logística del grupo armado en esta zona del país.