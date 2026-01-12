Migración Colombia logró la captura en la ciudad de Barranquilla de un ciudadano turco con circular roja internacional vigente y que es requerido por las autoridades de Alemania.

De acuerdo con la entidad migratoria, el sujeto debe enfrentar un proceso penal en el país europeo por delitos relacionados con tráfico de drogas.

Este operativo fue liderado por la Regional Atlántico de Migración que se activó tras una alerta. También contó con la articulación con de la Policía Nacional y la Interpol en un hotel del norte de la ciudad.

El ciudadano quedó a disposición de Interpol conforme a los protocolos de cooperación internacional, según informaron desde la entidad. La identidad del capturado no fue revelada.

La desarticulación de Lev Tahor en Colombia se logró en 9 días

El año 2025 estuvo marcado en Colombia por el descubrimiento de la presencia de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor, una organización con antecedentes y acusaciones internacionales por abusos, trata de personas y graves vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes

La alerta encendió las alarmas de las autoridades debido al historial del grupo en distintos países y a su intento de trasladar su estructura al territorio colombiano.

“Colombia actuó con rapidez frente a esta amenaza”, resalta Migración a quien solo le bastaron nueve días para ser neutralizada evitando así que consolidaran “una nueva colonia y que se expusiera a la niñez a riesgos mayores” como ya ocurrió en México, Guatemala y Canadá donde la secta logró permanecer activa durante años.

De acuerdo a información de Migración Colombia, las personas vinculadas a la secta, de nacionalidad estadounidense, canadiense y guatemalteca, ingresaron a Colombia con pasaportes en regla, en dos grupos, los días 22 y 23 de octubre, procedentes de Estados Unidos y Panamá, a través de los aeropuertos de Cartagena y Medellín.

El 13 de noviembre, tras la emisión de una circular amarilla de Interpol y la recepción de una denuncia anónima, Migración Colombia activó los mecanismos de verificación. Nueve días después, el 22 de noviembre, la autoridad migratoria ejecutó una operación conjunta con el Gaula Militar Oriente y con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que permitió ubicar al grupo, conformado por 26 personas, y garantizar la protección inmediata de 17 niñas, niños y adolescentes.

“La intervención permitió separar de manera inmediata a la niñez de un entorno considerado de alto riesgo e impedir que la organización avanzara en su intención de asentarse en el país”, precisaron.

Como resultado del operativo, nueve adultos fueron expulsados del territorio nacional y entregados a las autoridades de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Las niñas, niños y adolescentes quedaron bajo la protección de Child Protective Services, agencia encargada de la niñez en la ciudad estadounidense.