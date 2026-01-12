En las últimas horas se registró un fuerte siniestro fluvial en zona rural del municipio de Tumaco, costa Pacífica del departamento de Nariño, que dejó al menos siete personas muertas y tres heridas.

Leer más: Vuelve y juega: balacera en un bazar de Soledad deja múltiples heridos

De acuerdo a información preliminar, dos embarcaciones colisionaron de frente dejando el lamentable saldo. El hecho se registró en la noche del domingo 11 de enero en el sector conocido como La Bocana, ubicado entre los ríos Chajal y Mejicano.

Las autoridades señalaron que dos cuerpos aún no han sido identificados, y que las demás víctimas fatales responden a los nombres de Jader Zamora, de 34 años de edad; Nelson Iván Guerrero; Arnovil Arcilla; Ángel Fernando Valencia; y Luis Mateo Guerrero.

Aunque dos de las víctimas alcanzaron a llegar con vida al Hospital San Andrés de Tumaco, finalmente fallecieron debido a la gravedad de sus heridas.

Ver también: ‘Aventurero’: el éxito que convirtió a Yeison Jiménez en estrella de la Música Popular

Sobre las tres personas que resultaron heridas, pudo conocerse que una de ellas responde al nombre de Roberto Aníbal Toro. Todos los heridos son atendidos en el centro hospitalario de Tumaco.

Por su parte, las autoridades están adelantando las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el trágico siniestro fluvial.