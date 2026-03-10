Óscar David Benavides Ángulo, un abogado tumaqueño, fue quien logró derrotar a Miguel Polo Polo y obtuvo la curul afro en la Cámara de Representantes, a través de una campaña digital fuerte y un amplio trabajo territorial en el país.

El líder político del partido Libres pasó de ser operario de aseo a convertirse en congresista. Obtuvo 146.000 votos el pasado domingo 8 de marzo, en las elecciones legislativas.

“¡Cumplimos nuestra primera promesa de campaña! Sacamos a Polo Polo del Congreso”, fue la primera reacción de Benavides tras lograr su curul en el Congreso.

Cabe recordar que unas semanas atrás, el líder político nariñense manifestó en sus redes: “Vamos a sacar del Congreso al negro de la cabeza colonizada Miguel Polo Polo que no representa al pueblo afro; yo soy el que lo voy a sacar del Congreso”, efectivamente así fue.

“Estoy agradecido con el pueblo colombiano porque abrazó al pueblo negro; hemos logrado recuperar la dignidad de nuestro pueblo negro”, dijo poco después de conocer los resultados por parte de la Registraduría.

Asimismo, el dirigente social aseguró que “vamos a escribir una nueva historia en Colombia, soy hijo de Tumaco que nació a orillas de un río (río Caunapí)”.

Enfatizó que su propósito principal es llegar al Congreso de la República para legislar no solo a favor del pueblo negro, sino también para todos los colombianos.

¿Quién es Óscar Benavides?

Óscar Benavides nació en la vereda Tangareal Carretera, ubicada en Tumaco, Nariño; realizó sus estudios de derecho en la ciudad de Bogotá, donde fue operario de recolección y barrido de la empresa de aseo de esa ciudad, y ahora llegó al Congreso.

El joven se mostró emocionado con su triunfo en las urnas, tras alcanzar una curul en la Cámara de Representantes por las comunidades negras. Además de abogado se ha consolidado como un gran líder social en la región.