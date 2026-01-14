La alcaldía de Cartagena, a través de la gestora social, Liliana Majana, dio inicio a la campaña ‘Al colegio voy con toda’, que busca apoyar el regreso a clases de miles de niños y niñas del sector oficial de la ciudad.

La campaña para fortalecer la educación convoca a empresas, organizaciones y ciudadanos a sumarse a este esfuerzo por la educación y la permanencia escolar.

“En Cartagena ningún niño debe quedarse sin estudiar por falta de útiles escolares. La campaña ‘Al Colegio Voy con Toda’ es un compromiso que hemos tenido desde inicio de gobierno con la educación. Por eso, invitamos nuevamente a las empresas, organizaciones y fundaciones a sumarse para lograr que más estudiantes inicien el calendario escolar con las herramientas que necesitan para aprender”, sostuvo la gestora.

La Oficina de Gestión Social abrirá puntos de recolección y gestionará alianzas con empresas privadas, gremios, fundaciones y entidades solidarias.

Los aportes podrán realizarse en kits completos que contengan los elementos básicos recomendados por la campaña, como: cuadernos de 100 hojas, lápices, bolígrafos rojo y negro, sacapuntas, borradores, caja de colores, caja de temperas, carpetas, juegos geométricos, cartuchera y bolso escolar.

La campaña tiene previsto iniciar la entrega de kits en el mes de febrero, priorizando instituciones educativas y comunidades que requieren mayor apoyo. Las empresas, organizaciones y ciudadanos que deseen vincularse pueden llevar los kits escolares en la Oficina de Gestión Social, ubicada en la Alcaldía de Cartagena, Plaza de la Aduana. También pueden obtener más información a través de la línea 3008818279.

