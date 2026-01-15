Luego de varias horas de intervención las unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena lograron controlar, en su totalidad, sobre las 10:30 de la noche del miércoles 14 de enero un incendio de cobertura vegetal registrado en el sector Kennedy, en las faldas de La Popa.

La conflagración se originó en un basurero satélite, cuyas causas son materia de investigación, sin descartarse que haya sido provocado de manera intencional.

La emergencia, de acuerdo con el reporte de los Bomberos, alcanzó una magnitud considerable debido a las condiciones del terreno y a la alta presencia de material altamente inflamable, como bolsas plásticas y residuos de vidrio, factores que facilitaron la propagación de las llamas y generaron riesgo de extensión del fuego en la zona.

Además el sitio del incidente presenta una topografía de muy difícil acceso para los vehículos de emergencia, lo que representó uno de los principales desafíos para las unidades bomberiles. Pese a estas limitaciones, lograron el ingreso de los recursos necesarios y desplegaron un operativo con la máquina extintora No. 11 y un carro cisterna.

Por las condiciones del terreno los uniformados debieron ejecutar maniobras manuales especializadas y desplegar líneas de mangueras de gran extensión para alcanzar el foco del incendio y lograr su control.

La quema se registró en un área aproximada de 80 metros cuadrados. Una vez sofocadas las llamas, las unidades bomberiles realizaron labores de liquidación y enfriamiento para evitar posibles reactivaciones, garantizando la seguridad de la comunidad y la protección del entorno natural.