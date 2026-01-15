Grupos especiales de la Décima Brigada del Ejército Nacional realizaron, en las últimas horas, un operativo en contra de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, en el departamento de La Guajira.

La diligencia judicial se registró en compresión del corregimiento de Mingueo, área rural del municipio Dibulla.

EL HERALDO conoció que durante las acciones hostiles, se dio la incautación de material de guerra, de intendencia y comunicaciones, además de víveres.

La información preliminar, da cuenta que no se presentaron bajas por parte de las tropas militares y al parecer por parte del grupo armado, mejor conocido como los Pachenca, aunque no se descartan debido a que aún se encuentran en las respectivas verificaciones.

Este medio de comunicación logró conocer qué se dio un enfrentamiento de encuentro entre las tropas militares e integrantes del frente ‘Javier Cáceres’.

De igual manera, que en el lugar se encontraban el ‘narcoinfluencer’ Andrés Pérez Toncel, alias Naín o el ‘Bendito Menor’, y Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebesita, en compañía de más de 15 individuos, quienes lograron escapar.

Hace un par de días, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una reunión extraordinario de Seguridad en el municipio de Maicao, reiteró la recompensa de hasta $500 millones, por información que permita la captura del primero en mención, quien funge como cabecilla en el departamento de La Guajira, relacionado en una supuesta amenaza vía redes sociales al presidente de la República, Gustavo Petro.